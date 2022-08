Poker News: Ein Jahr im Hotel leben?

High Stakes Heads-Up um $1,6 Millionen

Hustler Casino Chaos

Für mehr Aufruhr in der Poker-Community sorgte allerdings die Nachricht, dass das Hustler Casino aufgrund schlechter Beteiligung in einem $300-Turnier kurzerhand die $250.000-Garantie vom Tisch nahm. $50.000 waren für den Sieger versprochen, aber als der Veranstalter merkte, dass er die Garantie weit verfehlen würde, nahm er die komplette Garantie einfach zurück und sagte weitere Starttage ab.

Das Problem hierbei war nicht nur die Tatsache, dass dies ein absolutes Unding ist, mitten in einem Turnier die Garantie abzusagen und Starttage zu canceln, für die Spieler Reiseplanungen gemacht hatten. Generell kann ein Veranstalter die Regeln ändern und das steht auch meist so in den Teilnahmebedingungen. Was zusätzlich für Ärger sorgte, war die Art und Weise, wie dies geschah. Der Veranstalter postete auf Twitter, dass die Änderungen „aufgrund unvorhergesehener Umstände“ vorgenommen werden. Die Poker-Community war empört, dass sie so dermaßen für dumm verkauft wurden und der Twitter-Sturm kam prompt.