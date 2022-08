Bundesliga: Wieso sich Raum gegen den BVB und für Leipzig entschieden hat

Der deutsche Nationalspieler David Raum gab Borussia Dortmund einen Korb und entschied sich für einen Wechsel zu RB Leipzig. Nun erklärt der 24-Jährige seine Absage an den BVB.

An dem deutschen Nationalspieler war auch Borussia Dortmund stark interessiert, am Ende entschied sich der 24-Jährige jedoch für einen Wechsel zu den Sachsen.

Gegenüber Sky äußerte sich der Ex-Hoffenheimer nun zu den Gründen für die Absage an den BVB.

Raum: „Ich habe mir alles angehört“

„Insgesamt hat sich das beim BVB durch das Timing auch so ergeben, dass es am Ende nicht richtig heiß wurde. Am Ende habe ich die gesamten Fakten auf den Tisch gelegt und habe gemerkt, dass die Entscheidung für RB die richtige ist“, erklärte Raum. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)