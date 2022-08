Doppelpacker Groß lobt "super Bedingungen" in Brighton

Pascal Groß mit einem Doppelpack im Old Trafford © AFP/SID/LINDSEY PARNABY

England-Legionär Pascal Groß (31) fühlt sich beim Fußball-Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion pudelwohl. "Wir sind ein gewachsener Klub mit super Bedingungen, mit dem Trainingszentrum, dem Stadion, den Fans, und bei den Spielern sieht man es an den Transfers, die letzten drei Transferfenster haben uns Spieler für 150 Millionen verlassen. Da sind schon richtig gute Jungs dabei, und auch jetzt haben wir wieder eine gute Mannschaft beisammen", sagte der 31-Jährige im Sky-Interview.

Am vergangenen Wochenende hatte Groß zum Meisterschaftsauftakt mit einem Doppelpack den 2:1-Erfolg bei Rekordmeister Manchester United besiegelt.

"Für uns als Mannschaft und für mich persönlich, war es der perfekte Auftakt. Als kleiner Junge hat man viele Spiele in dem Stadion gesehen, große Spiele. Dass ich mit zwei Toren helfen konnte, dass wir drei Punkte im Old Trafford holen, das war schon sehr besonders", meinte der Ex-Ingolstädter, der seit 2017 in Brighton spielt.