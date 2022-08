2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft der FC St. Pauli auf den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist um 13:30 Uhr. St. Pauli erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern hervor. Am letzten Spieltag kassierte Magdeburg die zweite Saisonniederlage gegen Holstein Kiel.