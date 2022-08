2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft Fortuna Düsseldorf auf SpVgg Greuther Fürth. Am vergangenen Spieltag verlor die Fortuna gegen den SV Sandhausen und steckte damit die erste Niederlage in dieser Saison ein. Gegen den Karlsruher SC war für die SpVgg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.