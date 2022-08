FC Bayern erkundigte sich nach Kai Havertz - wann ihn Salihamidzic schon holen wollte

Bayern-Boss Hasan Salihamidzic hatte in den vergangenen Monaten viele namhafte Spieler auf seiner Transfer-Liste. Einer, nach dem sich die Münchner erkundigten: Kai Havertz.

Der Transfersommer 2022 wird als einer der spektakulärsten in die jüngere Vereinsgeschichte des FC Bayern eingehen. Er hätte womöglich aber noch spektakulärer werden können!

Wie SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in Folge 2 des SPORT1- Podcasts „Die Bayern-Woche“ enthüllt, erkundigten sich die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Beginn des Transfersommers bei der Spielerberateragentur ROOF nach der Situation und den Plänen von Kai Havertz. (BERICHT: Nkunku und Bayern das sind die Planungen)

Havertz als Lewandowski-Ersatz bei Bayern?

Der beim FC Chelsea schon häufig als Neuner aufgebotene deutsche Nationalspieler wäre für die Münchner als Ersatz für Robert Lewandowski in Frage gekommen.

Es sollte letztlich aber nur bei einem Gedankenspiel bleiben. Zum einen, weil Lewandowski ausschließlich nach Barcelona wollte und Chelsea-Coach Thomas Tuchel frühzeitig absagte. Zum anderen, weil der ebenso von ROOF betreute Serge Gnabry seinen Vertrag an der Isar nach langem Zögern doch noch verlängerte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Havertz wird Thema bei Bayern bleiben

Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ergab ein Havertz-Transfer folglich also keinen Sinn mehr für die Münchner. Das Thema wurde nicht heiß, zumal der Ex-Leverkusener keinerlei Abwanderungsgedanken kommunizierte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Havertz ist ein Spieler, den die Verantwortlichen interessant finden. Salihamidzic hätte ihn gerne schon zu Leverkusener Zeiten geholt, Uli Hoeneß hätte ihn auch gerne in München gehabt“, berichtet Hau. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Bayern beobachtet Nkunku, Joao Félix und Havertz

Ein Wechsel in Zukunft wäre aber nur realistisch, wenn sich mindestens ein namhafter Offensiv-Star verabschieden würde. Der bis 2025 noch bei Chelsea unter Vertrag stehende Havertz wäre in diesem Fall aber nicht der einzige mögliche Kandidat.

Harry Kane (Tottenham Hotspur) wäre mit Blick auf den Transfersommer 2023 nur eine Option, wenn das Projekt von Trainer Julian Nagelsmann ohne „echten“ Neuner in der Startelf überhaupt nicht aufgehen würde – wonach es nach den ersten beiden Pflichtspielen der Saison (5:3 in Leipzig, 6:1 in Frankfurt) allerdings nicht unbedingt aussieht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)