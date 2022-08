Weltmeisterschaft 2022 in Katar: WM beginnt früher wegen Eröffnungsspiel

WM in Katar beginnt doch früher

Die FIFA hat es bestätigt und verkauft es als großen Gewinn: Früher als geplant beginnt die umstrittene Fußball-WM in Katar mit dem Spiel des Gastgebers gegen Ecuador.

Wie die Nachrichtenagentur AFP bereits berichtet hatte, findet das Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador nun schon am 20. November statt.

Die WM „beginnt mit einem noch größeren Spektakel für die in- und ausländischen Fans“, teilte die FIFA am späten Donnerstagabend mit, da Katar nun „exklusiv“ bereits Sonntags (19.00 Uhr Ortszeit/17.00 Uhr MEZ) gegen den Gruppengegner aus Südamerika spielt.

Senegal-Niederlande wäre erstes Spiel gewesen

Dies habe der FIFA-Ratsausschuss einstimmig beschlossen. Vor dem Match findet im al-Bayt-Stadion in der Küstenstadt al-Chaur die Eröffnungsfeier statt.

Von der Verschiebung betroffen ist auch die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden, die nun am 21. November statt wie geplant um 11.00 nun um 17.00 Uhr MEZ stattfindet - dies wäre eigentlich das erste WM-Spiel gewesen. Auch England-Iran wäre noch vor der offiziellen Eröffnung gespielt worden. ( Kommentar: Mumm hat Infantino nie gehabt )

Katar soll dem Vernehmen nach bei der FIFA wohl Druck gemacht haben, um prominent auf die WM-Bühne zu treten - das hatte das Portal The Athletic berichtet.

Bereits erworbene Tickets weiterhin gültig

Man werde „versuchen, Probleme, die sich aus dieser Änderung ergeben, von Fall zu Fall zu lösen“. Die Abstellungsperiode für Spieler beginnt unverändert am 14. November. Deutschland steigt am 23. November (16.00 Uhr) gegen Japan in das Turnier ein.