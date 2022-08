Volleyballer verlieren WM-Test gegen Niederlande

Die deutschen Volleyballer haben in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft das erste Testspiel gegen die Niederlande verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Donnerstag in Rotterdam mit 1:3 (22:25, 25:22, 28:30, 19:25). Am Freitag (19.30 Uhr) absolviert die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) einen weiteren Test gegen die Niederlande.