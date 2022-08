Eintracht Frankfurt: Filip Kostic verabschiedet sich emotional

Der Frust der Eintracht-Anhänger änderte jedoch nichts daran, dass sich Kostic am Donnerstag in einem langen Post auf Instagram emotional von Frankfurt verabschiedete.

„Zusammen für die Farben des Vereins geblutet“

„Danke Eintracht Frankfurt, dass du an mich geglaubt hast, als es sonst niemand getan hat“, begann Kostic sein emotionales Statement. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich möchte dem Verein, all den wunderbaren Menschen, die im Verein beschäftigt sind, den Mitspielern, den Trainern, dem Management, den Fans und der ganzen Stadt von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr meinen Aufenthalt im Verein und in der Stadt unvergesslich gemacht habt“, so Kostic weiter.