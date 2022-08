Mehrkampf-Titel an d'Amato - Bui überrascht als Achte

Kunstturnerin Asia d'Amato hat bei den European Championships in München den ersten Titel gewonnen.

Kunstturnerin Asia d'Amato hat bei den European Championships in München den ersten Titel gewonnen. Die Italienerin setzte sich in der Olympiahalle im Mehrkampf vor Alice Kinsella aus Großbritannien und Martina Maggio (Italien) durch. Beim letzten Einzel-Mehrkampf ihrer Karriere kam die Stuttgarterin Kim Bui auf einen überraschenden achten Platz, 14. wurde Emma Malewski aus Chemnitz.

Angeführt von Bui qualifizierte sich die deutsche Riege mit einem unerwarteten Rang vier mühelos für das Teamfinale am Samstag. Die 33-Jährige erreichte auch zusammen mit der deutschen Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) die Medaillenentscheidung am Stufenbarren. Am Schwebebalken stehen Malewski und die Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz im Endkampf.