Gladbach: Virkus verlängert mit Leistungsträgern - ist er der bessere Eberl?

„Ich muss raus und muss auf den Menschen Max Eberl aufpassen“, erklärte der 48-Jährige vollkommen aufgewühlt: „Ich beende etwas, was mein Leben war, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat. Fußball ist mein Leben. Der Spaß war zuletzt nicht mehr da.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Schlagartig verloren die Fohlen ihr bekanntestes Gesicht. Eberl war im Januar 1999 als Profi zur Borussia gekommen, ehe er im Oktober 2008 den Posten des Sportdirektors übernahm und Gladbach dreimal in die Champions League führte.

Knapp einen halben Monat nach dem Erdbeben am Niederrhein präsentierte Gladbach den sehnsüchtig erwarteten Nachfolger: Roland Virkus schlüpfte fortan in den wichtigsten Vereinsposten. „Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete. Max Eberl hat eine hervorragende Arbeit für Borussia geleistet“, sagte er damals bei seinem Amtsantritt.