"Schnauze voll!": Mitspieler von Cristiano Ronaldo bei Manchester United wohl nur noch genervt

Cristiano Ronaldo will dem Vernehmen nach Manchester United verlassen. Das Verhalten des Superstars kommt offenbar bei einigen Mitspielern gar nicht gut an.

Bleibt der Portugiese bei Manchester United oder sucht er an anderer Stelle eine neue Herausforderung? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Die englische Sun zitiert eine direkte United-Quelle, die sich auf Ronaldo bezieht: „Das fängt jetzt wirklich an, viele Spieler zu verärgern. Er hat zwar seine Verbündeten in der Mannschaft, aber viele haben die Schnauze voll davon, wie er die Dinge angeht.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Ronaldo nur auf der Bank

United hatte in der vergangenen Saison die Qualifikation zur Champions League verpasst. Dem Vernehmen nach will Ronaldo deshalb den Klub verlassen. Doch bislang bleibt das Vorhaben des Angreifers ohne Erfolg.

Derweil musste Ronaldo beim Liga-Auftakt gegen Brighton (1:2) zunächst auf der Bank schmoren. Erst in der 53. Minute kam er in die Partie, an Uniteds Niederlage änderte aber auch das nichts mehr. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)