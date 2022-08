FC Bayern: Mané nicht im Mannschaftsrat - wer Lewandowski stattdessen ersetzt

Der Mannschaftsrat des FC Bayern für die Saison 2022/23 steht. Sadio Mané zählt nicht dazu. Für Robert Lewandowski rückt ein Deutscher in den offiziellen Leader-Kreis auf.

Nach SPORT1-Informationen wird der Neuzugang aus Liverpool in dieser Saison noch nicht in den offiziellen Leader-Kreis aufgenommen.