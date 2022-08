Nächster RB-Transfer! So oft griff Leipzig schon in Salzburg zu

Der Umstand sorgt gerade in der Fanszene immer wieder für Aufsehen: SPORT1 zeigt, wer schon alles den direkten Weg von Salzburg nach Leipzig gefunden hat.

Roman Wallner

Er machte 2012 den Anfang. Der Österreicher, der seine Karriere im Sommer 2019 beendet hat, wechselte im Winter ablösefrei von Salzburg nach Leipzig. Die Sachsen kämpften damals in der Regionalliga um den Aufstieg. Wallners Beispiel sollten noch etliche Spieler folgen.

Georg Teigl

Im Januar 2014 kam Teigl von Salzburg zum damaligen Drittligisten und feierte mit RB den Aufstieg in die 2. Liga. Zur Saison 2016/17 zog es den Österreicher zum FC Augsburg, im Sommer 2020 wechselte der Verteidiger zu Austria Wien.

Stefan Hierländer

Thomas Dähne

Yordy Reyna

Der Peruaner wurde im Winter 2015 für ein halbes Jahr von Salzburg nach Leipzig verliehen. Aktuell stürmt der Angreifer in der MLS für Charlotte FC.

Rodnei

Der Brasilianer kam im Februar 2015 zu RBL. Sieben Spiele und fünf Monate später wechselte er zu 1860 München. Mittlerweile kickt der 36-Jährige in der Landesliga Österreichs für den SV Anthering.

Péter Gulácsi

Der Sommer 2015 war DAS RB-Transferjahr schlechthin. Vier Spieler gingen aus Salzburg nach Leipzig. Der aktuelle Stammkeeper und Kapitän der Leipziger, der zuvor jahrelang in England aktiv war, kam auch aus der Mozartstadt. Die Sachsen überwiesen drei Millionen Euro an den Schwesterverein.

Stefan Ilsanker

Nils Quaschner

Quaschner hätte eigentlich ein Jahr zuvor schon nach Leipzig kommen sollen, doch die FIFA verhinderte den Transfer, da er bereits ein Pflichtspiel für den FC Liefering absolvierte - ein dritter Klub innerhalb einer Spielzeit ist nicht erlaubt. Die Verantwortlichen der Klubs nahmen an, dass Liefering nicht als eigener Verein, sondern als Reserveteam der Salzburger gesehen wird. 2017 wechselte Quaschner nach Bielefeld, inzwischen hat er seine Karriere beendet.

Benno Schmitz

Naby Keita

Bernardo

Der Brasilianer kam wie Keita und Schmitz im Sommer 2016 für sechs Millionen Euro. Nach zwei durchaus erfolgreichen Jahren bei den Leipzigern wechselte er für zehn Millionen Euro zu Brighton & Hove in die Premier League. Nachdem der englische Klub den 27-Jährigen im Januar 2021 zurück nach Salzburg verlieh, unterschrieb Bernardo dann im Sommer 2021 einen Vertrag bis 2024 bei seinem Ex-Klub in Österreich.

Dayot Upamecano

Konrad Laimer

Amadou Haidara

Der malische Nationalspieler kam im Winter 2018/19 zu den Sachsen, obwohl er im Sommer zuvor seinen Kontrakt in Salzburg bis 2022 verlängert hatte - ohne Ausstiegsklausel. 19 Millionen Euro bekamen die Salzburger als Trost aus Leipzig.

Hannes Wolf

Der 23-jährige Österreicher wechselte im Sommer 2019 für zwölf Millionen Euro zu den Sachsen, obwohl er nach den Europa-League-Siegen gegen Leipzig noch großspurig verkündet hatte: „Diese Phase, dass jeder von uns nach Leipzig gehen will, ist lange vorbei.“ Der Mittelfeldspieler wechselte 2020 auf Leihbasis zu Borussia Mönchengladbach, die Wolf anschließend für 9,5 Millionen Euro verpflichteten. Nachdem Gladbach den Österreicher 2021 in die zweithöchste Spielklasse in England zu Swansea City verliehen, ist er nun zurück bei der Borussia aus Gladbach.