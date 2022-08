Kletter-EM: Drei Deutsche im Boulder-Halbfinale

Christoph Schweiger, Yannick Flohe und Alexander Megos haben bei der EM in München das Halbfinale erreicht. Am Samstag geht es um die Medaillen.

Alle drei sicherten sich am Donnerstag in ihrer jeweiligen Qualifikationsgruppe einen Platz unter den ersten zehn und damit die Teilnahme an der Vorschlussrunde am Samstag (ab 12.00 Uhr) mit 20 Startern.