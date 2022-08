NBA 2K23: Beliebter Modus kehrt zurück! So wird die neue "Jordan Challenge"

2K gab heute neue Details und Features zum Modus „Jordan Challenge“ in NBA® 2K23 bekannt. Der Spielmodus kehrt zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt zurück und beinhaltet 15 spielbare Momente aus der legendären Karriere Michael Jordans. Der Modus lässt die Spieler*innen dabei das Vermächtnis der frühen Tage als College-Sensation bis zum Game Winner in den 1998 NBA Finals nacherleben.

„Die „Jordan Challenge“ ist eine immersive Erfahrung, wie sie Fans von NBA 2K noch nie zuvor erlebt haben. Die Herausforderungen aus 2K11 wurden von Grund auf neu aufgebaut, dazu kommen fünf neue Momente“, so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. „Unser Team hat bei der Entwicklung dieses Spielmodus wirklich alles mit in Betracht gezogen. Die Arenen, die Spieler, die Outfits, die Übertragungen und der Spielstil der Ära wurden berücksichtigt, um den Fans ein wahrhaft authentisches spielbares Erlebnis in den 1980ern bieten zu können.“