Rocket League: Upper Quarters der RLCS World Championship sind gespielt

Nachdem in der vergangenen Woche im Wildcard-Event die letzten Teilnehmer der Endrunde ermittelt wurden, begann am Dienstag endlich die mit großer Spannung erwartete Gruppenphase der RLCS World Championship 2022 in Fort Worth, Texas.

Rocket League: Die Ergebnisse aus Gruppe A

Mit The General NRG betrat dann ein ehemaliger Champion das Parkett. Die Organisation hatte sich durch die starken Ergebnisse am Anfang der Saison qualifiziert, war gegen Ende aber der Konkurrenz nicht mehr gewachsen und verpasste das vergangene Major. Zu einer gefeierten Rückkehr sollte es allerdings nicht reichen. Gegen Version1 setzte es ein hartes 0:4, der erste Sweep des Turniers.

Am Abend starteten dann die Major Champions von Moist Esports ins Turnier. Spacestation Gaming war ein ebenbürtiger Gegner, aber am Ende setzten sich die großen Favoriten verdient mit 4:2 durch.

Rocket League: Die Ergebnisse aus Gruppe B

Am Mittwoch war dann Gruppe B an der Reihe. In Spiel 1 konnte sich FaZe Clan gegen The Club aus der SAM-Region mit 4:2 durchsetzen.