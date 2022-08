Bundesliga: Hertha BSC mit "Selbstkritik" ins erste Heimspiel

"Schwierig zu sagen, da wächst was ganz Großes"

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC glaubt an eine sportliche Reaktion seiner Mannschaft auf die Derby-Niederlage.

„Man spürt bei den Jungs, dass sie nicht happy mit der Leistung waren“, sagte er vor dem ersten Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt: „Es ist eher Selbstkritik als Trotz. Sie wollen es besser machen und endlich gewinnen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit einem Erfolg gegen den Europa-League-Sieger, der am Mittwoch im UEFA-Supercup gegen Real Madrid 0:2 verlor, könnte die Hertha nach den beiden Pflichtspielpleiten im Pokal bei Eintracht Braunschweig (5:6 i.E.) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:3) einen Fehlstart vermeiden.

Boetius in der Hertha-Startelf?

„Die Mannschaft hat im Training eine tolle Energie, Bereitschaft und Intensität gezeigt“, sagte Trainer Sandro Schwarz: „Diese Aggressivität brauchen wir auch am Samstag.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ob der frisch verpflichtete Offensivspieler Jean-Paul Boetius direkt in der Startelf steht, will Schwarz kurzfristig entscheiden. „Er war schon in den ersten beiden Einheiten sehr aktiv und ballsicher“, sagte er: „Wir haben mehrere Spieler, die die Position bekleiden können.“