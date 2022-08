Transfermarkt: Kostic-Nachfolge bei Eintracht Frankfurt? So ist der Stand

Wenn ein Spieler, der in vier Jahren an 100 Toren beteiligt war, einen Klub verlässt, dann lässt sich das nicht innerhalb von 24 Stunden kompensieren.

Eintracht-Linksaußen Lenz gibt zu: „Bin nicht Filip Kostic“

Christopher Lenz wurde als Kostic-Ersatz ins Rennen geschickt. Der 27-Jährige war hinten häufig gebunden, nach vorne nicht existent. „Ich bin nicht Filip Kostic. Das ist auch schwierig, weil er unglaubliches Potenzial hat. Deshalb wechselt Filip jetzt wohl zu einem sehr guten Verein“, sagte Lenz in den Katakomben des Olympiastadions in Helsinki auf SPORT1 -Nachfrage.

Nach Kostic-Abgang: Eintracht benötigt Sofortverstärkung

So einen Transfer können sich die Hessen in dieser Phase eigentlich nicht erlauben. Die Eintracht will in der Königsklasse das Achtelfinale erreichen und benötigen Power in der Offensive - ab sofort. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)