Bundesliga: Schalke-Star Terodde fit gegen Gladbach? Trainer Kramer klärt auf

Baumgart gereizt: "Ich find das so frech!"

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 kann im Westduell gegen den fünfmaligen deutschen Fußballmeister Borussia Mönchengladbach mit Torjäger Simon Terodde planen. Dies kündigte Trainer Frank Kramer vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) auf der Pressekonferenz am Donnerstag an.