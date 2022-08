Apex Legends: Nach Season-14-Update! Die neue Waffen-Meta im Überblick

Die neue Season ist gestartet. In Apex Legends gilt es direkt nach der Landung nach den besten Waffen Ausschau zu halten. Die Meta-Änderungen im Überblick.

Mit Season 14 gibt es in Apex wieder ein größeres Update, dass die Spieler mit der neuen Legende Vantage, einem neuen Battle-Pass, einem Map-Update, und vielen weiteren Dingen versorgt.

Auch an einigen Waffen wurde gearbeitet. Zwei Hop-Ups sind zurück und sorgen für Angst und Schrecken – und die Prowler wird durch den Laser-Aufsatz so gut wie nie zuvor.

Die Meta-Gewinner in Season 14

Als most effective tactic available (Meta) werden Items bezeichnet, die besonders stark sind und die jeder Spieler nutzen möchte. Meta-Waffen zeichnen sich also dadurch aus, dass sie enorm viel Schaden anrichten, präzise sind und eine hohe Feuerrate besitzen. Drei Schießeisen wurden durch den jüngsten Patch extrem aufgewertet.