EuroBasket: Per Günther als TV-Experte im Einsatz

Der übertragende TV-Sender MagentaSport setzt bei der anstehenden Basketball-EM (1. bis 18. September) auf Per Günther als Experten.

Der übertragende TV-Sender MagentaSport setzt bei der anstehenden Basketball-EM (1. bis 18. September) auf Per Günther als Experten. Der frühere Nationalspieler, der seine Karriere im Mai nach 500 Einsätzen in der Bundesliga beendet hatte, soll vor Ort Analysen liefern. Günther (34) verstärkt die Experten-Runde um die früheren Nationalspieler Denis Wucherer und Pascal Roller sowie Alex Vogel.

MagentaSport überträgt alle 76 Turnierspiele live, die deutschen Begegnungen werden kostenlos gezeigt. Zusätzlich fasst eine Konferenz an den spielfreien Tagen der deutschen Mannschaft alle Begegnungen zusammen. Fans können die Spiele über die MagentaSport-Apps oder bei magentasport.de live verfolgen.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft bei der Vorrunde in Köln auf Titelverteidiger Slowenien, Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Ungarn. Auch vom Supercup in Hamburg (19./20. August), Vorbereitungsturnier für die EM, berichtet MagentaSport live. Ebenso werden die WM-Qualifikationsspiele bei Gastgeber Schweden (25. August) und gegen Slowenien in München (28. August) übertragen.