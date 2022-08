Comeback! Tennis-Star Eugenie Bouchard beendet 17 Monate Leidenszeit

Nach einer Schulter-OP muss Eugenie Bouchard fast eineinhalb Jahre aussetzen. Nun steht für sie im eigenen Land das Comeback an.

Bei den Odlum Brown VanOpen, einem WTA 125.000-Event in Vancouver, hat die Kanadierin eine Wild Card bekommen. (DATEN: WTA-Turnierkalender)

Ihr letztes Spiel auf der Tour absolvierte sie im März 2021. Bei den Monterrey Open verlor sie ihr Erstrundenmach gegen die Chinesin Zhu Lin, wobei sie sich an der Schulter verletzte. Nach mehreren Versuchen konservativer Behandlungen musste sie sich einer arthroskopischen Operation unterziehen. (NEWS: Alles Wichtige zur WTA)

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Bouchard mit einem Comeback geliebäugelt und dabei Wimbledon ins Auge gefasst.

Bouchard sagte für Wimbledon ab

„Ich bekomme eine begrenzte Anzahl von geschützten Ranglistenpunkten. So sehr ich Wimbledon auch liebe und es mich traurig macht, es auszulassen, so macht es doch keinen Sinn, einen PR-Eintrag (Protected Ranking Entry, Anm. d. Red.) bei einem Turnier ohne Ranking-Punkte zu verwenden“, begründete sie ihre Entscheidung damals via Instagram.