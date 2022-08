Anzeige

Kerber verzichtet auf Start beim WTA-Turnier in Cincinnati Kerber macht vor Cincinnati Pause

Verlängerte Pause: Kerber verzichtet auf WTA-Turnier © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

SID

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber verzichtet in der Vorbereitung auf die US Open auf einen Start beim WTA-Turnier in Cincinnati.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber verzichtet in der Vorbereitung auf die US Open auf einen Start beim WTA-Turnier in Cincinnati. Dies teilte das Management der 34-Jährigen auf SID-Anfrage mit.

Kerber habe nach ihrem Drittrunden-Aus in Wimbledon eine Pause eingelegt und sei erst spät wieder ins Training eingestiegen.

Anzeige