AEW Dynamite: CM Punk sorgt nach großem Titelduell für Paukenschlag

Am Ende der TV-Show Dynamite in Minneapolis - verkauft als „Quake by the Lake" - feierte der noch immer amtierende World Champion der Liga sein Comeback und begegnete dabei im Ring Jon Moxley, dem Interims-Titelträger. Die beiden Topstars steuern auf einen Vereinigungskampf zu, der mutmaßlich beim Pay Per View All Out am 4. September in Punks Heimat Chicago steigen wird.