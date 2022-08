Super Cup: Ist das nicht Rot? Wirbel um fiese Aktion von Real-Star bei Eintracht-Pleite

In der 37. Minute des Duells mit Eintracht Frankfurt trat der Spanier von Real Madrid seinem Gegenspieler Christopher Lenz nach der Ausführung eines Einwurfes von hinten in die Beine, brachte den Deutschen so zu Fall. Der Ball war längst weit entfernt. (News: Einzelkritik: Kostic-Ersatz auf verlorenem Posten)