Veh nach Supercup-Niederlage: "Wird die Eintracht nicht runterziehen"

Frankfurt am Main (SID) - Trotz der Niederlage im UEFA-Supercup traut der frühere Eintracht-Frankfurt-Trainer Armin Veh seiner Ex-Mannschaft in der aktuellen Saison viel zu - in der Liga, aber auch international. "Diese 0:2-Niederlage gegen Real Madrid ist kein Beinbruch und wird die Eintracht nicht runterziehen", schrieb Veh in einem Gastbeitrag im kicker.