Berichte: Frenkie de Jong fühlt sich vom FC Barcelona erpresst - Mittelfeldstar von Fan attakiert

Fan beschimpft de Jong wüst

Den Berichten zufolge will de Jong allerdings nach wie vor bei den Katalanen bleiben. Die Barca-Verantwortlichen wie Präsident Joan Laporta und auch Trainer Xavi betonen seit Wochen in der Öffentlichkeit, den Spieler auch behalten zu wollen.

Wohl auch deshalb kam es am Mittwoch zu hässlichen Szenen, als de Jong im Auto am Trainingsgelände in Barcelona ankam. In einem von Sport veröffentlichten Video ist zu hören, wie zumindest ein Fan dem vorbeifahrenden Kicker mehrfach lauthals nachrief: „Reduziere dein Gehalt.“ Gefolgt wurden diese jeweils Sätze von einem unflätigen Schimpfwort. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

De Jongs Berater in Barcelona

Am Mittwoch, so berichten diverse spanische Medien, kam de Jongs Berater in Barcelona an. Es wird vermutet, dass ihm die aktuellsten Angebote aus England unterbreitet werden sollen. Ob das etwas am Wunsch des Mittelfeldspielers, bei seinem aktuellen Klub zu bleiben, ändern wird, ist offen.