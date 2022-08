Rad-EM: Deutsche Sprinter sehen kein Konfliktpotenzial

Pascal Ackermann und Phil Bauhaus glauben im Straßenrennen der EM in München nicht an einen Interessenskonflikt im Kampf um die Goldmedaille.

Die deutschen Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) und Phil Bauhaus (Bocholt) glauben im Straßenrennen der Europameisterschaften in München nicht an einen Interessenskonflikt im Kampf um die Goldmedaille. „Wir können es nur als Mannschaft zusammen schaffen, wir ziehen an einem Strang“, sagte Bauhaus vor dem 207,9 km langen Rennen am Sonntag (ab 10.15 Uhr/ARD).