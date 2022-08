2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Hamburger SV (Samstag, 13:00 Uhr)

Am Samstag trifft DSC Arminia Bielefeld auf den Hamburger SV. Die Arminia musste sich im vorigen Spiel FC Hansa Rostock mit 1:2 beugen. Letzte Woche siegte Hamburg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 1:0. Damit liegt der HSV mit sechs Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Neben Bielefeld gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte das Heimteam hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.