2. Liga: Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 13:00 Uhr treffen die Störche auf Eintracht Braunschweig. Letzte Woche gewann Holstein Kiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:1. Damit liegt Kiel mit fünf Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Braunschweig ernüchternd. Gegen den SV Darmstadt 98 kassierte man eine 0:1-Niederlage.

Im Tableau ist für die Störche mit dem zehnten Platz noch Luft nach oben. Die Stärke des Heimteams liegt in der Offensive – mit insgesamt sechs erzielten Treffern.

Neben Eintracht Braunschweig gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.