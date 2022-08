3. Liga: Borussia Dortmund II – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison steht Rot-Weiss Essen am Samstag im Spiel gegen die Reserve von Borussia Dortmund unter Druck. Zuletzt musste sich der BVB II geschlagen geben, als man gegen den 1. FC Saarbrücken die zweite Saisonniederlage kassierte. Essen zog gegen den FC Viktoria Köln am letzten Spieltag mit 1:4 den Kürzeren.