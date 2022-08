Bundesliga: Hertha BSC – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag reist Eintracht Frankfurt zur zweiten Partie der Saison zu Hertha BSC. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin zum Saisonstart ist die Hertha um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal als Sieger vom Platz gehen. Die erste Saisonniederlage kassierte die Eintracht am letzten Spieltag gegen den FC Bayern München.