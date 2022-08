Bundesliga: SV Werder Bremen – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag empfängt der SV Werder Bremen den VfB im zweiten Spiel. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Im ersten Saisonspiel war für Werder nur ein Unentschieden drin. Stuttgart kam zum Saisonstart gegen RB Leipzig zu einem 1:1-Unentschieden.

Mit nur 33 Punkten landete der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison auf Platz 15. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Die Gäste entschieden nur sieben Spiele für sich.