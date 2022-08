Stimmen von Toni Kroos und Co. nach dem Supercup - "Kostic-Abgang wiegt sehr schwer"

Kevin Trapp (nach der Siegerehrung): „Der Block ist immer noch voll, obwohl wir das Spiel verloren haben. Man merkt, wie stolz die Fans auf uns sind. Wir hätten es gerne gewonnen und hatten auch die ein oder andere Möglichkeit das Tor zu schießen, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber am Ende verlierst du gegen den amtierenden Champions League-Sieger, auch ein bisschen unglücklich. Im Großen und Ganzen war das heute aber eine sehr ordentliche Leistung.“

... über die CL-Chance von Eintracht Frankfurt: „Es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Auslosung sie bekommen. Ich glaube, dass der Abgang von Kostic sehr schwer wiegt. Für mich war das Frankfurts bester Spieler in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, nochmal nachzulegen, das wäre nicht schlecht. Dann haben sie eine Mannschaft, die immer unangenehm sein kann, das hat man auch gegen große Mannschaften gesehen.“