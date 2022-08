Bundesliga: Geht Christopher Nkunku zum FC Bayern? Das ist der Stand der Dinge

Christopher Nkunku zum FC Bayern? Sein Berater Pini Zahavi lässt in einem Interview Raum für Spekulationen. SPORT1 ordnet ein.

Kaum hat Pini Zahavi mit Robert Lewandowski seinen nächsten Top-Klienten vom FC Bayern wegtransferiert, denkt der israelische Star-Berater schon wieder an Geschäfte mit dem deutschen Rekordmeister – allerdings in anderer Form als bislang. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich hoffe, dass ich ihnen Spieler bringen kann – und nicht nur Spieler vom Verein wegbringen werde“, sagt der 78-Jährige, der auch David Alabas ablösefreien Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2021 in die Wege geleitet hatte, in der aktuellen Ausgabe der Sport Bild.

Nach der Saison: Nkunku plant nächsten Schritt

Worte, mit denen Zahavi die Spekulationen rund Christopher Nkunku wieder ein wenig köcheln lässt. Denn der von ihm betreute Leipzig-Star weckt schon länger Begehrlichkeiten in München. Die Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic finden ebenso wie Trainer Julian Nagelsmann Gefallen an dem 24-Jährigen.

Aus vor allem zwei Gründen ist ein Transfer aber mittlerweile in weite Ferne gerückt:

Zum Hintergrund: Dass Nkunku nicht schon dieses Jahr gewechselt ist, hat in erster Linie mit der Winter-WM in Katar zu tun. In Leipzig ist er gesetzt, kennt die Abläufe und kann sich Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps daher ohne Anpassungszeit bei einem neuen Klub für einen der hart umkämpfen Kaderplätze empfehlen.