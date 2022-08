Eintracht: Einzelkritik nach Pleite gegen Real - Lenz kann Kostic nicht ersetzen

Eintracht Frankfurt hat nach dem Gewinn der Europa League den nächsten Europacup-Coup verpasst. Die Hessen verloren den UEFA Supercup in Helsinki gegen Real Madrid trotz ansprechender Leistung mit 0:2.

Die Hessen hielten im ersten Durchgang noch gut dagegen, in der zweiten Halbzeit war aber nur noch Real zu sehen. Bei der Eintracht wirkte sich direkt das Fehlen von Filip Kostic aus - Christopher Lenz beschwor über die linken Seite kaum Gefahr herauf.

Tuta: Lieferte sich spannende Duelle mit Weltstar Karim Benzema. Mit toller Rettungstat, als er nach einem Blitz-Konter von Real auf der Linie rettete (17.). Beim 0:1 konnte er die Fehler der Nebenleute nicht mehr ausbügeln. Blieb in der Folge stabil, versuchte die Mitspieler zu führen. Verbessert im Gegensatz zum Spiel gegen Bayern München. SPORT1-Note: 3,5

Almamy Touré (bis 70.): Zu Beginn solide, aber in der 36. und 37. Minute mit Fehlern. Erst ließ er sich von Vinicius vor dessen Großchance ausdribbeln, dann übersprang ihn beim darauffolgenden Eckball Benzema. Beim 0:2 überlief ihn erneut Vinicius, der auf Benzema querlegte. SPORT1-Note: 5

Ansgar Knauff: Vor dem Spiel noch zum „Young Player“ der Europa-League-Saison gekürt. Gegen Real zunächst sehr defensiv, er komplettierte die Fünferkette als Rechtsverteidiger. Später mutiger, scheiterte am starken Thibaut Courtois (25.). Bei einer weiteren Möglichkeit zu zaghaft mit dem Außenrist (64.). Mit Luft nach oben. SPORT1-Note: 4

Djibril Sow: Brachte Struktur ins Spiel der Eintracht, verteilte klug die Bälle - so auch vor Knauffs Chance (25.). Beim Gegentreffer verlor er Casemiro aus den Augen. Versteckte sich nicht, wollte den Ball, bekam ihn auch oft. Sehr zweikampfstark zudem. Bester Feldspieler der Frankfurter. SPORT1-Note: 3

Jesper Lindström (bis 58.): Scheiterte nach toller Kombination in der zwölften Minute an Courtois aus Abseitsposition. Versuchte viel, ging in etliche Dribblings, doch die Aktionen blieben unvollendet. Lindström muss sich noch schneller vom Ball trennen. SPORT1-Note: 4