ATP-Masters in Montreal: Kyrgios mit Ausrufezeichen! Bad Boy wirft Nummer 1 Medvedev aus dem Turnier

Daniil Medvedev muss knapp drei Wochen vor dem Start der US Open einen Rückschlag hinnehmen. Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios wirft ihn trotz Satzrückstands aus dem Turnier.

Tennisstar Daniil Medvedev hat knapp drei Wochen vor dem Start der US Open einen kleinen Dämpfer kassiert.

Der Weltranglistenerste aus Russland, der am Samstag in Los Cabos seinen ersten Turniersieg des Jahres gefeiert hatte, unterlag im Top-Duell der zweiten Runde des ATP-Masters in Montreal dem Wimbledon-Finalisten Nick Kyrgios mit 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.