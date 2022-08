Drama zwischen Aubameyang und Arteta enthüllt: "Er macht was er verdammt nochmal will"

Arteta führt Verspätungs-Protokoll über Aubameyang

In Folge entband er den Stürmer von seinem Kapitänsamt und suspendierte ihn aus der ersten Mannschaft. Pro Woche verdiente Aubameyang aber noch 414.000 Euro, was einen Wechsel erheblich erschwerte.

„Er macht, was er verdammt nochmal will!“

Als Folge entschieden Klub-Verantwortliche, den Stürmer wieder integrieren zu wollen. Das konnte Arteta, der in einem emotionalen Gespräch mit dem Team-Arzt gefilmt wurde, jedoch nicht akzeptieren: „Soll ich das einfach vergessen? Ist dann wieder alles in Ordnung? Soll man das dann in Zukunft immer so handhaben? In Spanien nennt man das ‚casa pepe‘: Jeder macht, was er verdammt nochmal will!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)