U20-WM: DFB-Juniorinnen verlieren zum Auftakt

Die Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes starten mit einer Enttäuschung in die U20-WM in Costa Rica. Die Deutschen unterliegen Kolumbien.

Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter unterlag der Auswahl Kolumbiens in Alajuela mit 0:1 (0:0). Mariana Munoz (87.) erzielte das einzige Tor im Estadio Alejandro Morera Soto. Weitere Gegner der DFB-Auswahl sind Neuseeland am Samstag sowie Mexiko am kommenden Dienstag.