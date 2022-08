Fraser-Pryce siegt in Monte Carlo mit Weltjahresbestzeit

Fraser-Pryce läuft Weltjahresbestzeit in Monaco © AFP/AFP/Valery HACHE

Monte Carlo (SID) - 100-m-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce hat ein weiteres Mal ihre Topform bewiesen. Die Jamaikanerin war beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo am Mittwoch in 10,62 Sekunden nicht zu schlagen und sorgte für eine neue Weltjahresbestzeit. Für die 35-Jährige war es der dritte Lauf unter 10,70 Sekunden innerhalb einer Woche.