Chaos immer größer: Verliert Barca zwei Neuzugänge?

Wie ESPN berichtet, könnten die beiden Neuzugänge Andreas Christensen und Franck Kessie den FC Barcelona ablösefrei wieder verlassen, wenn sie nicht bis zum Auftaktspiel der kommenden La Liga-Saison am Samstag gegen Rayo Vallecano registriert werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Duo will zunächst abwarten

Dies soll eine Vertragsklausel möglich machen, die in besagtem Fall in Kraft tritt. Im Gegensatz zu den weiteren kostspieligen Barca-Neuzugängen um Robert Lewandowski und Raphinha kosteten die beiden Spieler keine Ablöse, weshalb sich der finanzielle Schaden in Grenzen halten würde.