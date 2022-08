Deshalb muss Newcastle mit Trainings-Shirts statt Trikots spielen

Am kommenden Spieltag muss Newcastle gegen Red-Devils-Bezwinger Brighton ran. Bei diesem Aufeinandertreffen müssen die Magpies allerdings auf ihre gewohnten Trikots verzichten.

Das Duell der beiden Auftakt-Sieger wird in überraschenden Farben stattfinden.

Am kommenden Samstag empfangen die Seagulls in der Premier League die Gäste aus Newcastle. Beide Mannschaften konnten am ersten Spieltag direkt dreifach punkten, Brighton zu Gast bei Manchester United, Newcastle zuhause gegen Nottingham.