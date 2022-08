UEFA Supercup: Frankfurt - Real Madrid heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Mittwochabend begegnen sich Eintracht Frankfurt und Real Madrid in Helsinki. Es geht um nichts weniger als den UEFA Supercup. Filip Kostic ist nicht mehr dabei.

Nach der schmerzhaften 1:6-Niederlage beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend in Helsinki gefordert.

Dort wartet kein Geringerer als Real Madrid, seines Zeichens Champions-League-Sieger der vergangenen Saison. Um was es geht? Den UEFA Supercup, der traditionell zwischen dem Gewinner der Königsklasse sowie dem Europa-League-Sieger ausgetragen wird.

So können Sie Real Madrid - Eintracht Frankfurt LIVE verfolgen:

Die Eintracht setzte sich im Mai sensationell in Sevilla gegen die Glasgow Rangers durch, darf den Pott also sein Eigen nennen. Umso besser wäre nun der nächste große Titel, und der ist bloß einen weiteren Sieg entfernt.

Zugleich ist der Gegner nicht irgendwer. Die Königlichen schalteten in der abgelaufenen Saison zunächst Paris Saint-Germain, dann den FC Chelsea und schließlich Manchester City im Halbfinale aus. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Im Endspiel versetzten sie sogar dem FC Liverpool den Knockout durch ein Tor von Vinícius Júnior in der regulären Spielzeit. Für Real war es der 14. Triumph in der Champions League.

Die Madrilenen starten derweil erst am kommenden Wochenende in die neue La-Liga-Saison, sind am Sonntag bei UD Almeira zu Gast.