3. Liga: Steinhart fehlt 1860 mehrere Wochen

Drittliga-Tabellenführer 1860 München muss mehrere Wochen auf Leistungsträger Phillipp Steinhart (30) verzichten. Wie der Fußball-Traditionsklub am Mittwoch mitteilte, erlitt der Linksverteidiger beim 4:0-Sieg über den SV Meppen am Dienstag eine Knieverletzung. Steinhart hatte die Löwen gegen die Emsländer als Kapitän aufs Feld geführt, in der 76. Minute war er verletzungsbedingt ausgewechselt worden.