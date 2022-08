Deutscher schießt Manchester United ab! So unterschätzt ist Brightons Pascal Groß

Pascal Groß startet mit einem Doppelpack gegen Manchester United in die neue Saison der englischen Premier League. Bei Brighton & Hove Albion sorgt er schon länger für Furore - in Deutschland ist er trotzdem eine Randfigur.

Während er sich in der Premier League längst einen Namen gemacht hat, bleibt Groß in Deutschland zumeist eine Randfigur. Nichts, was den 31-Jährigen sonderlich stören würde. Er gehört zu der Sorte Profi, die nicht viel von der Vermarktung in den sozialen Medien halten.