Fanforscher Jonas Gabler: Fans, die (un)bekannten Wesen? | "Flutlicht an!" mit Mara Pfeiffer

Fanforscher Jonas Gabler gibt im SPORT1-Podcast „Flutlicht an!“ Einblicke in seine Arbeit © SPORT1-Grafi: Imago/Privat/SPORT1

Jonas Gabler ist Fanforscher, beschäftigt sich unter anderem mit Pyrotechnik, aber auch mit Konflikten und Diskriminierung. Im SPORT1-Podcast „Flutlicht an!“ gibt er Einblicke in seine Arbeit.

Wie geht man damit um, sich in einem Thema besonders gut auszukennen, über das bei vielen jede Menge Meinung, aber sehr wenig Hintergrundwissen herrscht?

Fans in Italien und Deutschland - das sind Unterschiede

Er selbst hat im Rahmen seiner Diplomarbeit einen wissenschaftlichen Blick auf Fans in Italien und Deutschland geworfen und erklärt: „Ich habe mich da auch viel um den gesellschaftlichen Rahmen gekümmert.“ Der da lautete: die Kontextualisierung von Faschismus in Italien und von Nationalsozialismus in Deutschland.