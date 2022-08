FC Barcelona: Robert Lewandowski will nach Wechsel nicht gegen FC Bayern spielen

Nach großem Zoff ist Robert Lewandowski endlich vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt - allzu schnell will er die alten Kollegen allerdings nicht wiedersehen.

Auf die Frage, ob er bei der Auslosung der Champions League (25. August) auf eine Gruppe mit Bayern und Barca hofft, antwortete der Pole im Gespräch mit der Sport Bild sofort: „Nein! In der Vorrunde muss das noch nicht sein, das ist zu früh und wäre ein komisches Gefühl für mich. Mein Wunsch für die Auslosung ist: Bitte nicht die Kugel mit Bayern.“

Lewandowski schwärmt von Bayern-Stars

Bayern ist als Deutscher Meister in Topf 1 gesetzt, Lewandowskis neuer Klub findet sich dagegen nur in Topf 2 wieder. (EXKLUSIV: Lewandowski entschuldigt sich bei Bayern-Fans)

Für seine ehemaligen Kollegen in München hat der Ausnahmestürmer nur Lob übrig. So könne er sich gar nicht entscheiden, wen er gerne mit nach Spanien genommen hätte. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Es gibt so viele tolle Spieler und unglaubliche Menschen. Einen zu nennen wäre unfair. Ich müsste fünf, sechs, sieben Spieler nennen“, meinte Lewandowski. (EXKLUSIV: Lewandowski enthüllt Hoeneß-Versprechen)

Lewandowski sprach vor Wechsel mit Alaba

In La Liga gibt es dafür das Wiedersehen mit David Alaba. Noch 2020 gewannen der heutige Abwehrchef von Real Madrid und Lewandowski gemeinsam mit Bayern die Champions League.

„David und ich haben vor dem Wechsel gesprochen“, verriet der Pole jetzt: „Er freut sich, dass ich in La Liga angekommen bin. Er sagte mir, dass ich schnell fühlen werde, was es bedeutet, in dieser großen Liga zu spielen.“