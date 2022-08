Coppa Italia: Sassuolo-Star Domenico Berardi geht auf Fan los

Domenico Berardi scheidet mit Sassuolo in der ersten Runde der Coppa Italia aus © Imago

Die Nerven liegen blank: Nach dem Aus in der Coppa Italia geht Sassuolo-Star Domenico Berardi auf einen Fan los. Die Polizei muss eingreifen.

Reichlich Frust bei Domenico Berardi nach dem unerwarteten Aus gegen den Underdog Modena in der Coppa Italia. Ein schimpfender Fan strapazierte die Nerven des Sassuolo-Stars letztlich so, dass Polizeibeamten eingreifen mussten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Das Team der Serie A schied am Montagabend überraschend mit einer 2:3 Niederlage gegen den in die Serie B aufgestiegenen Modena FC aus dem italienischen Pokalwettbewerb aus. Der von Berardi verwandelte Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reichte nicht.