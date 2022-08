Stadion-Erlösung für Union Berlin! Europa League an der Alten Försterei

Union Berlin darf in der kommenden Europa-League-Saison erstmals auch in internationalen Wettbewerben im Stadion An der Alten Försterei antreten.

Union Berlin startet in der Europa League

Die Auslosung für die Gruppenphase findet am 26. August statt, der 1. Spieltag steigt am 8. September. Die Berliner hatten sich als Tabellenfünfter der Bundesliga-Saison 2021/22 für die Europa League qualifiziert.

In der vergangenen Spielzeit war Union in der Europa Conference League an den Start gegangen, musste sich in der Vorrunde jedoch mit dem dritten Platz hinter Feyenoord Rotterdam und Slavia Prag begnügen und schied aus.